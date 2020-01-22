Kıbrıs

Tarihi geçmiş tonlarca ilaçla ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı

22 Ocak 2020

İlaç ve Eczacılık Dairesinin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığı ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında saat 14.00’te toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, bugünkü gündemini davetlilerin görüş ve önerilerine ayırdı.

Komite toplantısına, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden Ayşe Gökyiğit, Tabipler Birliği’nden Özlem Gürkut ve Hemşireler Birliği’nden Ali Balat katıldı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan komiteye, CTP Milletvekili Sıla U. İncirli, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Hasan Topal, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve YDP Milletvekili Erhan Arıklı katıldı.



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