Taliban savaşçıları BBC’ye konuştu: ‘Afganistan’da savaşı Amerikalılar başlattı’

Belh bölgesinde ise Taliban kendi yönetimini meşrulaştırma çabasında. Örgüt burada terk edilmiş büyük bir polis karakolu dahil pek çok devlet binasını ele geçirdi.

Taliban’ın bölgedeki düşmanı olan emniyet amirinin başında olduğu bu polis merkezi, örgüt Belh’i kontrol altına almak için savaştığı sırada bir intihar bombacısının saldırısına uğramış, binanın önemli bir kısmı zarar görmüştü.

Taliban’ın burada görevlendirdiği vali Abdullah Manzur, karakolu hedef alan operasyondan bahsederken gülümsüyor. Çevresindeki savaşçılar da ona katılıyor.

Afganistan’daki diğer pek çok yerdeki gibi, Belh’deki çatışmalar da Taliban için ideolojik bir mesele.

Ancak Taliban’ın burayı ele geçirmesinden sonra değişmeyen şeyler de var. Turuncu üniformalı sokak temizlikçileri de bazı devlet çalışanları da eskisi gibi işini yapmaya devam ediyor. Bu çalışanlar artık yeni atanan Taliban valisinin denetimi altındalar.

“Afganistan İslam Emirliği” yazan beyaz bir bayrağın kenarda durduğu ahşap bir masada oturan Belh’in Taliban valisi, eskiden silah mühimmatından sorumluyken, şimdi halktan vergi topluyor.

Bölgede işyeri sahiplerinden, hükümetin aldığından çok daha az vergi aldıklarını gururla anlatıyor.

Bir yandan buradaki askeri yaşamdan sivil yaşama geçiş devam ediyor. Röportajımız sırasında silahına sıkıca sarılan bir Taliban savaşçısı valinin arkasına poz vermek için yanaşsa da, örgütten daha üst düzey kişiler ona çekilmesini işaret ediyor.

Başka yerlerde ise Taliban’ın radikal İslam anlayışı çok daha görünür. Eskiden İslami müziklerin de popüler şarkıların da çalındığı yerel bir radyo kanalında artık sadece ilahiler duyuluyor.

Hacı Hikmet de kamusal alanda dinlenen ve “müstehcenliği” özendirdiğini söylediği müziklerin yasaklandığını ama herkesin bireysel hayatında istediğini dinlemekte özgür olduğunu öne sürüyor.

Buna karşın, bölgede yaşayanlardan pazar yerinde müzik dinlerken yakalanan bir adamın Taliban savaşçıları tarafından cezalandırıldığını, bilincini kaybedene kadar güneşin kavurduğu sıcağın altında yalın ayak yürümeye zorlandığını öğreniyorum.

Hacı Hikmet, böyle bir şey olmadığını söylüyor. Etrafındaki bazı genç erkeklerin sakalı olmadığını gösteriyor, “Bak işte, kimseyi bir şeye zorladığımız yok” diyor.

Örgütün dünyaya yumuşak başlı bir imaj çizmek istemediği çok açık. Ancak ülkenin başka yerlerinde Taliban’ın çok daha sıkı kurallar koyduğu, bu kuralların da o bölgedeki Taliban komutanının yaklaşımına göre değişiklik gösterdiği de belirtiliyor.

Taliban’ın intikam amaçlı yargısız infazlar yaptığı ve başka insan hakları ihlallerinde bulunduğu bildirilirken, Batılı güçler Taliban’a, zorla ele geçirdikleri takdirde ülkeyi uluslararası alanda dışlanan bir parya devlete dönüştürecekleri uyarısında bulundu.

Çoğu insan Taliban’ı daha önce yönetimi eline aldığı dönemi, kendi Şeriat kanunları altında verdiği acımasız cezalar ile ilişkilendiriyor.