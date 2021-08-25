Taliban: Güvenlik güçlerimiz kadınlarla konuşmayı bilmiyor, geçici bir süre evde kalın

TALİBAN SÖZCÜSÜ: ASKERLERİMİZ KADINLARLA NASIL KONUŞULACAĞINI BİLMİYOR

Taliban sözcüsü, “Güvenlik güçlerimiz kadınlara nasıl davranılacağı ve kadınlarla nasıl konuşulacağı konusunda eğitimli değil. Tam güvenlik sağlanana kadar kadınlardan evde kalmalarını istiyoruz. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için” diye konuştu.

Mücahit, geçici bir süreliğine evde tutulacak kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını da sözlerine ekledi.