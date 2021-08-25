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Taliban: Güvenlik güçlerimiz kadınlarla konuşmayı bilmiyor, geçici bir süre evde kalın

25 Ağustos 2021
Taliban kadın hakları





Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Afganistan’da çalışan kadınların güvenliklerini sağlamak için uygun sistemler kurulana kadar evde kalmaları gerektiğini söyledi. “Güvenlik güçlerimiz kadınlarla nasıl konuşulacağı konusunda eğitimli değil” diyen Mücahit, kadınların işten çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını söyledi. Ancak Afganistan’daki kadın hakları konusundaki endişeler büyüyor.





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25 Ağustos 2021


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