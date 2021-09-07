Dünya
Taliban geçici hükümeti açıkladı
Afganistan’da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında geçici hükümetin kurulduğunu açıkladı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Afganistan’ın geçici hükümetini açıkladı.
Taliban Sözcüsü Başbakanlık görevine vekaleten Hasan Akhund’un Başbakan Yardımcılığı görevine ise vekaleten Abdülgani Barader’in atandığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı’na Molla Yakup, İçişleri Bakanlığı görevine Saraceddin Hakkani ve Dışişleri Bakan Yardımcılığına da Abas Stanikzay vekaleten getirildi.
Taliban, dün Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.