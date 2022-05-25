Taekwondoda milli takım seçmeleri yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Milli Takım Seçme Müsabakaları 2.etap ferdi seçme yarışları dün akşam Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Taeryon (Serbest müsabaka) disiplinindeki yarışmalarda Dünya Şampiyonası aday kadrosuna yeni yetenekler seçildi.

Müsabakaları Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu yönetiminde federasyon hakemleri yönettiler. Dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve yetkililier verdiler.

BAYANLAR MÜSABAKA

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Gülşah Erfinike 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Süheyla Bölükbaşı 3.Gülcan Abdullah

3.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Berinay Babacan 3.Tuba Şenel

4.Kategori: 1.Nisa Gukaeva 2.Defne Okçu

5.Kategori: 1.Sera Acar 2.Spellane Gankama 3.Betül Şahin

6.Kategori: 1.Rojbin Özer 2.Nedime Su Darendeli 3.Rich Travestie

7.Kategori: 1.Nur Deniz Duran 2.Enise Püsküllü 3.Sinem Kara

8.Kategori: 1.Defne Karam 2.Cemaliye Yamak

9.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Aslı İpek Kara

ERKEKLER MÜSABAKA

1.Kategori: 1.Emrullah Baştaş 2.Demir Çelik 3.Taner Kara

2.Kategori: 1.Esat Büyüksarı 2.Münür Püsküllü 3.Bahadır Boz

3.Kategori: 1.Kaya Çelik 2.Daniel Hüroğlu 3.Sinan Kara

4.Kategori: 1.İzzet Tok 2.Emre Acar

5.Kategori: 1.Bora Kürşat 2.Barış Erfinike

6.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Abdullah Baştaş 3.Serkan Kara

7.Kategori: 1.Reza Pormohammadi 2.Mehmet Çullama 3.İhsan Büyük

8.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Mustafa Yıldırım 3.Yunus Emre Sülüş

9.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş 2.Arda Özalemdar 3.Halil İbrahim Koca

10.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Muhammed Kılıç