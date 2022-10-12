Taekwondoda milli takım belirleniyor

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 24-30 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek üç farklı organizasyon için milli takım belirlendi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak Uluslararası organizasyonlarda KKTC adına yarışacak sporcuları belirlemek amacıyla yapılan müsabakalarda A milli takımını Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Yardımcıları Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu birlikte belirliyorlar.

24-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak organizasyonlar 20.GTF Avrasya Şampiyonası, 33. WTF (Olimpik sistem) Şampiyonası ve 8. World Budo Martialarts Şampiyonası olacak.

Lige devam edildi

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı Taekwondo Ligi’nin 6.hafta müsabakaları da yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer .Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları Master Öykü Ergin, federasyon kokartlı kokartlı hakemler Ana Tüysüz ,ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Müsabakalarda milli takımda yer alacak sporcular ise şöyle:

Bayanlar müsabaka sonuçları:

1.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Zehra Naz Ağan 3. Hatice Alyanak

Kategori: 1. Enise Püsküllü 2. Gülşah Erfenike 3. Rojbin Özer Kategori : 1. Deniz Sevinç 2. Havin Yılmaz 3. Anastasia Korshunova

4.Kategori: 1. Elif Baştaş 2. Zehra Bilge Bayram 3. Stafani Gukovskya

Kategori: 1. Elena Gordeev 2. Şebnem Eryiğit 3. Daria Shyushevska Kategori: 1. Defne Üresin Okçu 2. Cemaliye Yamak 3. Dua Rızvan Zaman Kategori: 1.Rabia Tarım 2. Derin Su Tunçbilek 3. Süheyla Bölükbaşı Kategori: 1. Spellana Gankama 2. Kura Bah 3. Weng Li Zhang

Erkekler müsabaka sonuçları:

Kategori: 1. Dimitri Gordeev 2. Alex Tüysüz 3. Mubarak Abdur Rahem Kategori: 1. Arda Akın Altuntas 2. Oğulcan Doğan 3. Çetin Çiftsüren Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Abdullah Baştaş 3. Yiğit Efe Harputlu Kategori:: 1. Reza Golmohammadzade 2. Kerim Karpuz 3. Mohammad Y. Jollah Kategori: 1. Esad Büyüksarı 2. Yakup Kağan 3. Demir Çelik Kategori: 1. Ata Mehmet Aslan 2. Barış Erfenike 3. Münür Püsküllü Kategori:: 1.Bora Kürşat 2. Mehmet Çulama 3. İzzet Tok

HAFTA MÜSABAKALARI:

TOL: 1-GHE: 1

DTB: 2-Lefkoşa Bölge: 1

LEF. TİK: 3-Magusa Bölge: 0

G.Magusa Sam: 2-Güzelyurt Tik: 0

Girne Tkd İht.: 3-Girne .Bölge: 1