Taekwondocular 23 Nisan için kırdı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kırış ve Kata Şampiyonası dün yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Anna Tüysüz ve Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLAN BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Açelya Ergin

2.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı

3.Kategori: 1. Cansu Keskin

4.Kategori: 1. Zeynep Keskin

5.Katagori: 1. Zehra Naz Ağan

6.Kategori: 1. Nehir Seringöz

7.Katagori: 1. Melek Ünver

8.Katagori: 1. Sedef Ölmez

9.Katagori: 1. Sevcan Gül

10.Katagori: 1. Büşra Bakıcı

11.Katagori: 1. Spellana Gankama

12.Katagori: 1. Defne Okçu

13.Katagori: 1. Rojbin Özer

14.Katagori: 1. Zeynep Vera Eyice

15.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi

16.Katagori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

17.Katagori: 1. Hira Kürekçi

18.Katagori: 1. Hamide Kurtul

19.Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman

20.Katagori: 1. Anelia Belen

21.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen

22.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen

23.Katagori: 1. Bade Alım Erdal

KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLAN ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Arda Aslan Öztürk

2.Kategori: 1. Kemal Köstü

3.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

4.Katagori: 1. Kerim Karpuz

5.Kategori: 1. Öskay Ramiz

6.Katagori: 1. Mohammad Y.Jalloh

7.Katagori: 1. Mubarak Abdur Rahem

8.Katagori: 1. Atlas Ersoy

9.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu

10.Katagori: 1. Ali Ersoy

11.Katagori: 1. Lucas Zorba

12.Katagori: 1. Yıldırım Alaz Erdal

13.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen

KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLAN BAYANLAR KATA SONUÇLARI:

1.Katagori: 1. Viktoriya Alpsaran

2.Katagori: 1. Taira Akhmetova

3.Katagori: 1. Aleksandra Khomyshina

4.Katagori: 1. Berfin Kaya

5.Katagori: 1. Melek Aşkaroğlu

6.Katagori: 1. Nurana Jorayeva

7.Katagori: 1. Büşra Aşkaroğlu

8.Katagori: 1. Kadriye Diana Çelik

9.Katagori: 1. Sofiya Akhmetova

10.Katagori: 1. Medina Akhmatevo

KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLAN ERKEKLER KATA SONUÇLARI:

1.Katagori: 1. Davut Jorayev

2.Katagori: 1. Timur Makuyev

3.Katagori: 1. Luca Agulina

4.Katagori: 1. Deniz Güneş Dinçer

5.Katagori: 1. Konstantin Fedosyuk

6.Katagori: 1. Georgiy Voronov

7.Katagori: 1. Barış Sofuoğlu

8.Katagori: 1. Danial Olasanov

9.Katagori: 1. Artem İvanov

10.Katagori: 1. Berk Vladislav Fidan

11.Katagori: 1. Gleb Yurechenko

12.Katagori: 1. Amir Davletov

13.Katagori: 1. Danila Tyutyugin

14.Katagori: 1. Roman Nikitin

15.Katagori: 1. Alexander Molodtsov

16.Katagori: 1. Mikhail Khomyshin

17.Katagori: 1. Aziz Kamalov