Taçoy: “UBP milliyetçi görüşün başını çeken parti”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) milliyetçi görüşün başını çeken parti olduğunu belirterek, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın görevi dolayısıyla KKTC’ye sahip çıkan sağ kesimin en önde gelen kişisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak adayı olduğunu vurguladı.

BRT’de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendiren Taçoy, KIB-TEK, Vizyon 2035 konularında da açıklamalarda bulundu.

“UBP’NİN GENEL BAŞKANI TEK NAMZETTİR”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP’nin milliyetçi görüşün başını çeken parti olduğunu vurgulayan Taçoy, “UBP, bu görüşü savunan partinin başındaki adam milliyetçilik akımının başında gelen tek isimdir” dedi.

İkinci bir aday çıkarmanın ikinci bir başı ortaya çıkarmakla eşdeğer olduğunu kaydeden Taçoy, şöyle konuştu:

“UBP’nin genel başkanı tek namzettir. Ersin Bey kendi kararını verecek. O akımın tek temsilcisidir. Genel Başkan kabul ederse en şanslı adayımızdır, destek vermek boynumuzun borcu”.

“Tatar’ın aday olması durumunda çalışmayan taraftan hesap sorabileceğini ancak başkasını aday yapması durumunda partinin çalışmamasından dolayı sorgulananın Genel Başkan olacağını” belirten Taçoy, değerlendirmeyi Tatar’ın kendisinin yapacağını vurguladı.

Tatar’ın aday olması durumunda ikinci turda başı çekeceğinin garanti olduğunu ifade eden Taçoy, “Bunu pekiştiririz” dedi.

“YETERLİ KAPASİTEM VAR”

“KIB-TEK’te bazı kişiler KIB-TEK’i gündeme getirmek için bir galeyan havası içerisinde” diyen Taçoy, talebinin belli olduğunu kaydederek, “Biz 1 Haziranda göreve geldik, öncesinde alınan karar var, bir grup jeneratör alınacak. Bunun markası dahi belli. Biz buna karşı çıktık, sebebini söyledik.” dedi.

Günlük rakamsal verileri ortaya koyan Taçoy, “Kullandığımız enerji 3 ve 4 Kasım saat 8 ve 8 arası günlük arıza bilgisi yok, 3 Kasım en yüksek pik değeri 17.44’te 187,65 megavat, 3 Kasım en düşük pik değeri sabah 06.05’te ve 108,70. Yani benim tüketimim 187 megavat. Bu değerlere bakınca benim pik saatlerim Ocak ayında beni biraz sıkıştıracak ama yeterli kapasitem var. Yatırım bu sene içinde olsa da olur olmasa da olur” şeklinde konuştu.

“BU ALETLERİN BİR AN ÖNCE ALINMASINI NEDEN İSTİYORLAR?”

Daha önce sendika ile anlaşmalarına rağmen, grev yaşadıklarını, kurul kurulma aşamasına geldiklerini kaydeden Taçoy, kurulun 6-7 değişik örgütten 12 temsilciyle oluşmasının kararlaştırıldığını ve toplanıldığını ancak daha sonra bir araya gelinmediğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta kuruma gittiğini ve “Jeneratör alınacaksa alınır” dediğini aktaran Taçoy, kurumun borçsuz bir döneme girmesini arzu ettiğini ifade etti ve “Çalışan ve çalışan temsilcileri neden bu aletlerin bir an önce alınmasını istiyorlar?” sorusunu sordu.

“SENDİKA İLE KAVGA NİYETİM YOK”

Gündemlerinde özelleştirme olmadığını vurgulayan Taçoy şöyle dedi:

“Benim için önemli olan kurumun var olan borçlarını düzenleyebilme ve geleceğe yönelik hayatını idame edebilmesi için nelerin yapılabileceğini ortaya koyabilme. Benim için öncelikli olarak, 2023 yılının sonuna kadar emekli olacak 137 personel var. Tazminatları 60 milyonun üzerinde. Bunun bir şekilde bugünkü maaşlarla aritmetiksel olarak bir yerde olması lazım. Kurumun iletim ve dağıtım ağlarının daha da güçlü yere gelmesi lazım. Yatırım lazım. Jeneratörden önce olmalı. Almama gibi, yatırım yapmama gibi bir lüksüm yok. KIB-TEK için en hayırlı olan işler, güneş enerjisine yatırım yapmak, doğal gaz üretimine geçebilmek, baca gazı vermek.. uluslararası alanda ise doğalgazı ülkeye getirmek ve enterkonnekte sistemin kurulması. Fiyatlar aşağı çekilmiş olur. Benim sendika ile kavga niyetim yok. Niyetim kurumun yapısını farklı konuma getirmek”

“VİZYON 2035 DEVLETİN PROJESİDİR”

“Vizyon 2035” ile ilgili eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin eleştirilerinin sorulması üzerine, “İnanç, umut, beceri, inovasyon, yenilik, yatırım, bunları topladığında vizyon 2035 çıkıyor” diyen Taçoy, “Keşke sayın bakan toplantıya katılsaydı” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Vizyon 2035’in kendi meselesi olmadığını dile getiren Taçoy, “2035 devletin projesidir. Benim projem değil. Bu bir umuttur. Vizyon 2035 yarını görmektir. Toplantılar yapılıyor, tematik alanda yapılıyor. Kamu, enerji, turizm, özel sektör için toplantılar yapıldı. İddiam vizyon 2035 ne benim ne bakanlığımın ürünü, devletin ürünüdür. Yıl sonuna kadar bu görevi siyasetçiden alıp ekonomik platforma devrederek, siyasinin de içinde olacağı bir çalışmayla devretmek istiyorum” dedi.