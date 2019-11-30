Kıbrıs

Taçoy: Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz’deki oyunu bu adım ile bozdu

30 Kasım 2019

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile “Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz’deki oyununun bozulduğunu” vurguladı.

Taçoy yazılı açıklamasında, Türkiye’nin hem sahada hem de masada güçlü olma politikasına göre hareket ettiğine işaret ederek, “Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Mısır’ın bölgede kurmaya çalıştığı enerji birlikteliği bu adım ile pertaraf olma yoluna girmiştir. Türkiye ile Libya arasındaki belirlenen sınırların, gelecekte çok önemli süreçlerin yaşanmasına neden olacağını görüyoruz” dedi.

“Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın, enerji jeopolitiğine yeni bir yön vereceğini ifade eden Taçoy, “Doğu Akdeniz’de, Türkiye son sözü söylemeden adım atanlar, hüsrana uğrar. KKTC olarak, atılan adımı selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.



Etiketler

İlgili Makaleler

DP Olağan Genel Kurultayı başladı… Tek aday Fikri Ataoğlu

30 Kasım 2019

HAKSEN “Mındfulness-Bilinçli farkındalık” konulu seminer düzenledi

30 Kasım 2019

Karakum’da beton dökümü yapılırken inşaat çöktü, 5 işçi yaralandı

30 Kasım 2019

Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında “İklim Değişimi” konulu eğitim verildi

30 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı