Kıbrıs

Taçoy, Lokmacı’da Rum polisinin göstericilere biber gazı sıkmasını, şiddet uygulamasını kınadı

7 Mart 2020

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını tek yanlı olarak kapatmasını protesto etmek isteyen göstericilere Rum polisince şiddet uygulanmasını ve biber gazı kullanılmasını kınadı.

Yazılı açıklamasında, olayı protesto etmek ve vatandaşları dinlemek için ara bölgeye gittiğini kaydeden Taçoy, “Eylemin bitmesiyle birlikte hep beraber sınır kapısından ayrıldık. Yaşanan arbedede Türklere yönelik uygulanan şiddet ve kullanılan biber gazı hadisesini şiddetle kınıyorum. Kıbrıs’ta bizler, tüm renkleriyle birlik olduktan sonra bir sonuca varacağımızı da yeniden hatırlatmak istiyorum” dedi.




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