Taçoy: Halka ucuz enerji sağlamak için elimden geleni yapacağım

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, halka ucuz enerji sağlamak için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Netelsan firmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti distribütörü Halil & Doğan Elektrik Müteahhitlik firmasının lansman gecesinde konuşan Taçoy, “Ülkemizde kullanılan enerjinin fiyatını düşürüp, halkımızın kullanımına vereceğiz. Ucuz enerji sağlamak için elimden gelen her şeyi yapmaktayım ve yapmaya da devam edeceğiz. Umarım güzel sonuçlar alırız” dedi.