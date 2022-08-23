Taçoy: 12 imzayı Basketbol Federasyonu’na teslim ettik

Basketbol Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu daha önceden açıklayan Eser Taçoy, Olağanüstü Genel Kurul toplanabilmesi için 12 kulübün imza koyduğu belgeyi federasyona iletti.

Taçoy’un açıklaması şöyle:

“Ben Eser Taçoy. Ben ve ekibim bir süre önce Basketbol Federasyonu başkanlığına ve yönetimine aday olduğumuzu açıkladı. Federasyona üye 12 kulübün imzasını alarak olağan genel kurula gitme talebimizi içeren dilekçeyi de bugün federasyona teslim ettik.

Yönetimimde yer alacak isimlerden Avukat Lal Kaner ve Arkan Arşehit ile birlikte saat 12.00’de federasyona gittik. Bizleri Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, yönetim kurulu üyelerinden Avukat Çağda Peghlivan ve Ateş Farisoğlu karşıladı.

12 üye kulübün imzasının bulunduğu ve “Bizler aşağıda imza sahibi üye kulüp temsilcileri, ‘Basketbol Federasyon Başkanlığı Seçimi yapılması gündemi ile Olağanüstü Genel Kurul talep etmekteyiz. Basketbol Federasyonu Tüzüğü 19 (1), 19 (2), 19 (3) ve 19 (4) maddeleri gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunarız.” açıklamasını taşıyan dilekçemizi yetkililere takdim etti.

Basketbol Federasyonu Tüzüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Madde 19

19 – (1) Başkan, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun sözlü talebi ile veya üye kulüp ve/veya derneklerin üye tam sayısının üçte iki (2/3) yazılı talebı ile toplanır.

19 – (2) Kulüp ve/veya derneklerin yazılı taleplerinde Olağanüstü genel kurul toplantısı talep nedenlerini açıkca bildirmeleri koşuldur. Bildirimde bulunulmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

19 – (3) Olağanüstü toplantı talebi Yönetim Kurulu’nca en geç otuz (30) gün içerisinde gercekleştirilir.

19 – (4) Olağanüstü genel kurul toplantı gündemi önceden belirlenir.

Tüzük gereği 30 günlük yasal süreç başlaması için belge aldık

Tüzük gereği 30 günlük yasal sürecin başlaması adına, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit tarafından 23 Ağustos 2022 tarihli, imzalı ve mühürlü dilekçenin aslının taraflarından teslim alındağına dair federasyondan belge aldık.

Olağanüstü Genel Kurul talebi gerekçemiz

Olağan Genel Kurul talebini içeren belgeye 12 üye kulübün imza atmasının gerekçesi tüzükteki haktan gelmektedir.

KKTC Basketbol Federasyonu Tüzüğü’ne göre, Genel Kurulun Oluşumu başlığı altındaki 16/3 maddesinde; “Olağan Genel Kurul Federasyon Başkanının ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi maksadıyla yapılır ve iki (2) yılda bir gercekleştirilir” denmektedir.

Ancak Temmuz 2020’de göreve gelen mevcut federasyon başkanı Orhun Mevlit ve yönetiminin 2 yılı doldurması üzerine, tüzüğe göre Eylül 2022’de yapılması gereken Olağan Genel Kurulu yine tüzükteki bir madde de başkanın görev süresi 3 yıldır ifadesi olmasından dolayı bu yıl yapmayıp Eylül 2023’te yapmak istemesi, kulüplerimizi demokrasi adına bu yola götürdü.

YDÜ’nün imzası çekildi toplam 12 imzamız var

Kulüplerin imzasını taşıyan belgede toplam 13 kulüp ve imza olduğu görülmektedir. Ancak Yakın Doğu Üniversitesi’nin atmış olduğu imzanın, belge teslim edilmeden önce geri çekilmesinden dolayı bu durumu belgeyi teslim ederken YDÜ’nün imzasının geçersiz olduğunu da belgede ifade ettik ve imzaladık.

Kulüplerimiz adına 30 gün içinde Olağan Genel Kurulun toplanmasını talep ediyoruz

Yaklaşık altı aydır kulüplerimizin ve birçok kesimin basketbolda yaşanan bazı olumsuzluklardan rahatsız olduğunu federasyona anlatmaya çalıştık. Seçilenin değil, seçenlerin karar vermesi gerektiğini açık bir şekilde ifade ettik. Tüzüğün 16/3 maddesinde Olağan Genel Kurulun Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi maksadıyla iki yılda bir eylül ayında yapılması gerektiğini bunu tüzüğün emrettiğini anlatmaya çalıştık. Yine o tarihlerde devam eden basketbol liglerinin zarar görmemesi için imza kampanyasını askıya aldığımızı da söyledik. Basketbolda ben istediğimi yaparım, istediğimi oynatır, istediğimi oynatmam mantığını kabul etmek mümkün değildir. Gelinen aşamada 12 kulübümüzün imza koyduğu ve talep ettiği Olağanüstü Genel Kurulu, tüzüğün 19. maddesi bentlerine göre 30 gün içerisinde toplamalarını kulüplerimiz adına talep ediyor, bu süreçte alel acele başlatılan müsabakaların da kesintisiz devam etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.”