Tabipleri Birliği’nden iki etkinlik

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Böbrek Günü nedeniyle bugün iki etkinlik düzenleyecek.

Tabipler Birliği açıklamasına göre, ilk etkinlik “Bisiklet Etkinliği” olacak. KTTB’den 07.45’te hareketle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gidilecek ve saat 08:15’’te basın açıklaması yapılacak.

Tabipler Birliği’nde saat 19.00’da ise, Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Böbrek Günü nedeniyle “Kadın ve Böbrek Sağlığı” konulu atölye çalışması ve kokteyl düzenlenecek. Atölye çalışmasında, “Gebelik ve Böbrek”, “Lupus Nefriti”, “Kadınlarda Üriner Enfeksiyonlar ve İnkontinans” ile “Kadınlarda Sık Görülen Anemi Nedenleri” konularında uzmanlar sunum yapacak.