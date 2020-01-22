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Suudi ordusunda tamamen kadınlardan oluşan askeri birlik kuruldu

22 Ocak 2020

Arab News gazetesi, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz er-Ruveyli’nin, ordunun ilk kadın askeri birliğinin resmi açılışını yaptığını duyurdu. Suudi uzmanlar, bu haberi Sputnik’e değerlendirdi.

Ekonomik kalkınma ve kadın hakları uzmanı Nuf el-Gamidi, “Suudi Arabistan hükümeti, ülke kadınlarına her taraflı destek sağlıyor. Kadınlar sürekli yeni mesleki alanları fethediyor. Bir çalışanın temel kriterinin cinsiyet değil verimliliği olduğu görüşü toplumun zihniyetinde giderek güçleniyor” dedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, geçen Ekim ayında aldığı kararla, kadınların er, onbaşı, çavuş ve subay rütbeleriyle kara, hava, deniz, stratejik füze kuvvetleri ve sağlık hizmetleri kollarında görev almasına olanak sağlamıştı.

El-Gamidi, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Kadın askerler büyük olasılıkla kadın nüfusuyla çalışma ihtiyacı olan alanlarda faaliyet gösterecek. Bunlar sınır kapıları, kimlik kontrol, kadınların üzerini arama, sorguya çekme gibi alanlar. Şu anda ülkede araba kullanan çok sayıda kadın var, onlar da erkekler gibi trafik kurallarını bozuyor. Bu durumda onlarla uğraşacak, gerekirse gözaltına alacak, yakından iletişimde olacak kadın personele ihtiyaç var. Misal çok sayıda turist geliyor, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde güvenlik sağlamak gerekiyor. Yani güvenlik güçlerinde çalışacak kadınlara çok ihtiyaç var”.

El-Gamidi, Suudi kadınların geçen yıldan itibaren gümrükte ve güvenlik kurumlarında görev almaya başladığını belirterek, “Eskiden kadınların bu alanlarda çalışacağını kimse hayal bile edemezdi” dedi.

Uzman Şaher en-Nahhari de günümüzde kadınların, eskiden onlar için kapalı olan birçok alanda çalıştığını kaydederek, “Özellikle sağlık alanında kadın çalışanlara ihtiyaç var. Halihazırda çok büyük kadın doktor, hemşire, acil personeli açığı var” diye konuştu.

En-Nahhari, Sputnik’e açıklamasında, “Ordudaki kadınlar, daha fazla sabır ve sebat gerektiren izleme bölümlerinde, radar birliklerinde, idarelerde çok iyi çalışabilir” ifadelerini kullandı.



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