Dünya

Suudi hükümetinin ABD’de yaşayan başka bir muhalifin peşinde olduğu iddiası

18 Temmuz 2020

ABD’nin önde gelen The New Yorker dergisinde yer alan habere göre, mayısta ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Soufan’a ulaşarak, El Kaide’in peşinde olduğu bilgisini paylaştı.

CIA’in kendisine ulaşmasından iki hafta sonra ise Soufan, sosyal medyada ”kin dolu” bir kampanyanın hedefi oldu.

Soufan, ölüm tehditleri içeren mesajları FBI’a götürdükten sonra soruşturma başlatıldı ve siber güvenlik uzmanları, sosyal medyada başlatılan söz konusu kampanyanın bir ucunun öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı hedef alanların bir kısmıyla aynı kişiler olduğunun izini sürdü.

Uzun süredir El Kaide tarafından düşman görülen Soufan, eski FBI ajanı olarak, Kenya ve Tanzanya’da Amerikan büyükelçilikleri ve Yemen’de U.S.S. Cole savaş gemisine saldırılar düzenleyen militanları da soruşturdu.

FBI’dan ayrıldıktan sonra güvenlik danışmanı şirketi kuran ve Katar polis akademisi ve istihbarat yetkililerine eğitim veren Soufan, Suudi hükümetinin öfkesini kazandı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İspanya’da Covid-19 vakaları artışa geçti

İspanya’da Covid-19 vakaları artışa geçti

16 Temmuz 2020
Photo of Yunanistan: AB Türk ekonomisi için büyük sorunlar yaratabilir

Yunanistan: AB Türk ekonomisi için büyük sorunlar yaratabilir

15 Temmuz 2020
Photo of “Sivil yerleşimleri hedef alan Faşist devlet”

“Sivil yerleşimleri hedef alan Faşist devlet”

15 Temmuz 2020
Photo of Hillary Clinton’dan uyarı: Trump seçimi kaybetse bile sessizce gitmeyebilir

Hillary Clinton’dan uyarı: Trump seçimi kaybetse bile sessizce gitmeyebilir

15 Temmuz 2020
Photo of Britanya’da bağımsızlık sesleri bu kez Galler’den yükseliyor

Britanya’da bağımsızlık sesleri bu kez Galler’den yükseliyor

15 Temmuz 2020
Photo of Libya’da toplu mezarlardan 40 günde 225 ceset çıkarıldı

Libya’da toplu mezarlardan 40 günde 225 ceset çıkarıldı

15 Temmuz 2020
Photo of Meksika’da 56 yılda 73 binden fazla kişi kayboldu

Meksika’da 56 yılda 73 binden fazla kişi kayboldu

15 Temmuz 2020
Photo of 2019’da 690 milyon insan aç kaldı

2019’da 690 milyon insan aç kaldı

15 Temmuz 2020
Photo of Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 614 bin 412’ye çıktı

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 614 bin 412’ye çıktı

15 Temmuz 2020
Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 461 bine yükseldi

Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 461 bine yükseldi

15 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı