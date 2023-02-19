Suudi Arabistan’dan yeni mega proje

Suudi Arabistan, başkent Riyad’ın merkezini dönüştürmeye hazırlanıyor.

Ülkenin Kamu Yatırım Fonu’ndan gelen yeni açıklamaya göre, şehir merkezine küp şeklinde devasa bir yapı inşa edilecek.

Arapçada küp anlamına gelen Mukaab adlı bu yapının “Riyad’ın yeni yüzü” ve “dünyanın en büyük modern şehir merkezi” olacağı belirtiliyor.

Riyad Havalimanı’na 20 dakikalık mesafede yer alacak dev yapının içinde ise spiral şeklinde bir gökdelen yer alacak.

Söz konusu gökdelen, ülkenin geleneksel mimari tarzı Necid’den ilham alan, üst üste binmiş üçgen yapılardan oluşan bir cepheyle çevrelenecek ve hepsi birlikte küp şeklindeki yapıyı oluşturacak.

Mukaab’ın iç tasarımı da Suudi Arabistan’ın tarihi nehir kıyısı köylerinden ilham alıyor.

Bu köylerdeki unsurların taklit edileceği yaşam alanı, insanları parlak güneşin sıcaklığından koruyan, dar yollarla birbirinden ayrılmış kompakt konut kümelerine ev sahipliği yapacak.

Eni, boyu ve yüksekliği 400’er metre olması planlanan Mukaab, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kurduğu Yeni Murabba Geliştirme Şirketi tarafından tasarlanıyor.

Meydan anlamına gelen Murabba’nın da sürdürülebilir bir akıllı şehir olması bekleniyor.

Murabba’nın merkezinde yer alacak Mukaab, kentin her yerinden 15 dakikalık mesafedeki yaşam, çalışma ve eğlence alanlarını kapsayacak.

Sürdürülebilir mahallelerin inşasına odaklanan projenin en geç 2030’da biterek Suudi Arabistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasına yaklaşık 48 milyar dolar petrol dışı gelir kazandırması bekleniyor.

Proje yaklaşık 100 bin yerleşim birimini, 9 bin otel odasını, 980 bin metrekareyi kaplayan mağazaları ve 1,4 milyon metrekarelik ofis alanını içerecek.

Mukaab’da ayrıca 80 eğlence mekanı, çok amaçlı bir tiyatro ve “ikonik” bir müze de yer alacak.

Suudi yetkililer, yeni şehir merkezinin 334 bin kişiye istihdam sağlayacağını öngörüyor.

Yeni proje, ülke ekonomisini çeşitlendirmeye yönelik Suudi Vizyon 2030 planının bir parçası ve Kamu Yatırım Fonu’nun finanse ettiği birkaç mega projeden biri.

Söz konusu mega projeler arasında şimdiye dek en çok konuşulanı, dikey katmanlı Neom kenti olmuştu.

Neom’da da insanların yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle yaşaması hedefleniyor.

Independent Türkçe, Dezeen, Archinect, Al Monitor

Derleyen: Çağla Üren