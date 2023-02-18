Suudi Arabistan'dan Yemen'e 75 bin tonluk akaryakıt desteği - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Suudi Arabistan’dan Yemen’e 75 bin tonluk akaryakıt desteği

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Suudi Arabistan

Suudi Arabistan’ın, Yemen’de elektrik sektörünün desteklenmesi için gönderdiği 75 bin ton akaryakıtın geçici başkent Aden’e ulaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan’ın Yemen’in Kalkınma ve İmar Projesi’nin sosyal medya hesabından Riyad yönetiminin Yemen’e gönderdiği akaryakıt hibesine ilişkin açıklama yapıldı.

Aden’deki Zeyt Limanı’na ulaşan 75 bin tonluk yakıtın Suudi Arabistan’ın vadettiği akaryakıt hibesinin 3. kısmı olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu yakıtın Yemen’de 70 elektrik santralinin işletilmesinde kullanılacağı aktarıldı.


Yemen hükümeti, 29 Eylül’de Suudi Arabistan’dan 200 milyon dolar değerinde akaryakıt temin edilmesi için anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor

Suudi Arabistan’ın Yemen’in Kalkınma ve İmar Projesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yemen’e 26 Ekim ve 17 Aralık 2022’de 75’şer bin tonluk akaryakıt gönderildiği belirtilmişti.

Yemen’in birçok vilayetinde elektrik santrallerinde kullanılan dizel yakıtın tükenmesi nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Tags:akaryakıt desteğiSuudi Arabistanyemen
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