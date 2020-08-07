Güney Kıbrıs

Suudi Arabistan’dan Güney Kıbrıs’a destek

7 Ağustos 2020
Türkiye gaz arama çalışmaları

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan Al Saud’un Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu ve dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Al Saud ile Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ile ilgili gelişmeleri, Türkiye’nin faaliyetlerini ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarındaki konuları görüştüklerini yazdı.
Gazete, Al Saud’un Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine” destek verdiğini belirterek, ülkesinin Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden endişe duyduğunu dile getirdiğini kaydetti.
Habere göre Al Saud, tüm ülkelere anlaşmazlıkların çözümü için BM Güvenlik Konseyi kararlarına ile uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu ve anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamalarda ise, Al Saud’u Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i ile ilgili son gelişmelere ve Türkiye’nin “yasadışı faaliyetleriyle saldırgan tavrına” dair bilgilendirdiğini söylediğini yazdı.
Habere göre Hristodulidis, Suudi Arabistan gibi ülkelerin desteği ve dayanışması için “olmazsa olmaz” dedi.
Hristodulidis, iki ülkenin ilişkileriyle ilgili olarak ise, belli bir yol haritası zemininde siyasi istişareler için karşılıklı anlayış memorandumu imzalanacağını kaydetti.
Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve Mısır, BAE ve Ürdün’ün de dahil olduğu Arap ülkeleriyle birlikte üstlendiği farklı inisiyatiflere; ayrıca Fransa gibi AB ülkeleriyle, bölgesel tehditlerle daha etkin mücadele hedefiyle işbirliği oluşturma girişimlerine dair Al Saud’u bilgilendirdiğini söyledi.

 


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