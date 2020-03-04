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Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı

4 Mart 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce yabancılara verilen umre vizelerini askıya alan Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

Suudi Arabistan devlet medyasında yer alan haberde geçici önlemin ne kadar süre ile uygulanacağı konusunda bilgi verilmedi. Ülkede bugüne kadar resmi olarak onaylanmış sadece bir Covid-19 vakası bulunuyor.

Riyad, geçen hafta aldığı bir kararda yabancıların ülkeye umre ibadeti için gelişini de geçici olarak askıya almıştı.

Diğer yandan Suudi Arabistan’ın komşusu İran’ın birçok şehrinde geçtiğimiz hafta cuma namazı kılınmaması kararı alınmıştı. Koronavirüs salgını ve hastalığın daha fazla yayılacağı endişesiyle dünya genelinde birçok ülke de kilise ve tapınakların kapatılması gibi dini ibadetleri etkileyen kararlar almıştı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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