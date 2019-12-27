Ekonomi

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği süt zammını eleştirdi

27 Aralık 2019

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süte zam yapılacak olmasını eleştirdi ve zammın hangi mantık ve anlayış çerçevesinde yapıldığını anlamakta zorlandıklarını kaydetti.

Birlik, yapılan zammın, süt ve süt ürünlerine yansımasını engelleyemez durumda olduklarını da belirtti.

Birlik Başkanı Mustafa Başlar yazılı açıklamasında, “Halkımızın gerek ekonomik kriz gerekse Döviz karşısında her geçen gün TL olan bütçelerin eridiğini görüyoruz” dedi.

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hayvancılarımızın geçmiş yıllardaki kayıplarının giderilmesi amacıyla ve hükümetimizin Üretimden yana pozitif tavrından dolayı ülke imkanları ölçüsünde bir iyileştirmeye gidilmiştir. Buradaki amaç önümüzdeki dönem içerisinde olası maliyet artışlarına karşın hayvancımıza destek olmaktır” denildiğini savunan Başlar, Tarım Bakanlığı’nın eylem yapma ihtimali bulunan hayvancıların baskısına boyun eğdiğini ileri sürdü.

Başlar, “İmalatçılar Birliği olarak hayvancıların ve halkımızın mağdur olmaması için süt almama veya diğer seçenekleri düşünmeyip sağ duyulu davranma kabiliyetini göstermiş olduk. Fakat gelen zammın süt ve süt ürünlerine yansımasını engelleyemez durumdayız” dedi.



Etiketler

İlgili Makaleler

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ

“2. el araç ithalatı yasal denetim altına alınmalı”

27 Aralık 2019

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

27 Aralık 2019
Dolar Euro Strelin Döviz

Dövizde son durum: Dolar 5.96’yı geçti

27 Aralık 2019
GİAD

GİAD, Araç Kayıt Dairesi’nin topladığı paranın nereye gittiğini sordu

27 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı