Suriye’nin doğusundaki T-4 hava üssüne füzeli saldırı

Suriye’nin Humus kentinin doğusunda yer alan T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Suriye’nin Humus kentinin doğu kırsalında bulunan T-4 askeri hava üssü füzeli saldırıların hedefi oldu.

Sputnik’e konuşan bir asker kaynak, üsse çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA da, hava savunmasının saldırılara karşılık verdiği bilgisini verdi.

​El İhbariye kanalı, saldırının füzelerle ve drone’larla gerçekleştirildiğini belirterek, çoğunun durdurulduğunu kaydetti.

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