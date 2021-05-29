Suriye’deki gizemli yapı, dünyanın ilk savaş anıtı olabilir

Suriye’nin kuzeyindeki Tal Banat kasabasında Beyaz Anıt olarak bilinen 4 bin 400 yıllık yapay tepenin dünyanın ilk savaş anıtı olabileceği ortaya çıktı.

Antiquity isimli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, daha önce düşmanların gömüldüğü bir mezarlık olduğu düşünülen Fırat Nehri yakınlarındaki tümülüs, aslında savaşlarda ölen bölgeden askerlerin gömüldüğü bir anıt mezar olabilir.

22 metre yüksekliğindeki anıt, basamaklı yapısıyla Mısır Piramitlerini andırıyor. Tümülüsün, Tunç Çağı’nın ilk dönemlerinde bölgede hakimiyet kurmuş eski bir Mezopotamya uygarlığı tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Yapıda, aralarında çocukların da olduğu askerlerin, at arabası kullanan eşeklerin ve askeri araçların kalıntıları bulunuyor.

Araştırmacılar, mezarların sistemli bir şekilde yan yana dizilmesinin yapının iyi örgütlenmiş bir devlete bağlı askerler için kurulmuş bir anıt olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Sonuçlar, 1980’lerde ve 1990’larda bölgede yapılan kazılara dayanıyor. Tel Banat, 1990’ların sonunda Tişrin Barajı’nın inşaatı nedeniyle büyük oranda sular altında kalmış, su üzerindeki bölgeler de savaş sürecinde IŞİD tarafından büyük yıkıma uğratılmıştı.

Araştırma ekibini yöneten Toronto Üniversitesi’nden Profesör Anne Porter, “Eski insanlar da tıpkı bizim gibi savaşta ölenleri onurlandırıyordu. Bu kişilerin savaşı kazananlar mı yoksa kaybedenler mi olduğunu bilmiyoruz. Ama ölenlerin bedenlerini başka yerlerden muhtemelen olaydan uzun süre sonra getirip buraya gömdüklerini biliyoruz” dedi.

Yeni bulgulara göre, muhtemelen inşaatı büyük bir proje olan yapının komşu topluluklara mesaj gönderme amacı taşımış olabileceği ifade ediliyor. Araştırma, Suriye’nin kuzey ve orta bölgelerinin arkeolojik çalışmalar açısından zengin bir potansiyel taşıdığını da ortaya koydu.