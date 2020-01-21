Suriye ve Rusya’dan Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat

Rusya ve Suriye silahlı kuvvetleri, ‘uluslararası ekonomik çıkarları korumak’ için ülkenin batısında bulunan Tartus Limanı açıklarında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Müşterek tatbikatın komutanlığını yapan Aleksander Yuldaşev, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata 2 bin asker ve 7 savaş gemisinin katıldığını belirtti.

Rus haber ajansı Interfaks’ta yer alan habere göre tatbikatta Suriye donanma gemilerinin mürettebatları Tartus Limanı yakınlarında mayın aramak için eğitildi. Tatbikat sırasında Rus hava savunma sistemi Pantzer-S sahil bölgesinde hava güvenliğini sağladı.

Ortak tatbikatta Rus ve Suriye rejimine bağlı su altı komandoları, denizdeki “terör tehditlerini” etkisiz hale getirdi.

Bunun yanında Rus askeri polisi ve Esad güçleri, koruma, kontrol ve teftiş tedbirleri konularında eğitildi.

Rusya Deniz Kuvvetleri ve Suriye Deniz Kuvvetleri, geçtiğimiz ay yine Tarsus Limanı’nda deniz güvenliğini korumak için tatbikat gerçekleştirmişti.

Tartus Limanı, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında Rusya’ya 49 yıllığına kiralanmıştı.

Doğu Akdeniz’deki bulunan limanın yıllık kapasitesi yaklaşık 16 milyon ton olarak ifade ediliyor.

Suriye’nin en geniş alan üzerine kurulu limanında Rusya’nın deniz üssü bulunuyor.