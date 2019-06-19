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Süperstar’dan muhteşem final

19 Haziran 2019

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde, Türkiye’nin Süperstarı Ajda Pekkan sahne aldı.  Alanya Belediyesince düzenlenen festival kapsamında belediye binasının arkasındaki alanda konser verildi.

Konserde Ajda Pekkan, yaklaşık 1,5 saat sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ajda Pekkan’a resminin bulunduğu su kabağı, muz lifinden yapılmış hediyeler, ipek kozasından yapılan taç ile Alanyaspor forması ve plaket verdi.

 

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