Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı bitmedi: Beşiktaş 2-1 Medipol Başakşehir

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı devam etti. Nefes kesen maçta Beşiktaş, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve adeta üst sıraları karıştıracak bir zafere imza attı. Maçın yıldızı bir gol atıp sayısız kritik müdahalede bulunan Atiba Hutchinson oldu.

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı devam etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev maçta Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı ve zirvede dengeleri değiştirecek bir sonuca imza attı. Siyah-beyazlılar 53 puana yükseldi ve Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Galatasaray’la ve lider Başakşehir’le farkı azaltıp önemli bir zafere imza attı.

Başakşehir ise 61 puanda kaldı. Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi yenmeyi başarırsa arada puan farkı üçe inecek. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 42’de Atiba Hutchinson ve 52’de Burak Yılmaz’dan geldi. Başakşehir’i maçta 1-0 öne geçiren gol ise 35’te Robinho kaydetti. Maçta Atiba bir gol kaydederken muhteşem performansıyla alkışları topladı.