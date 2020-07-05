Süper Lig’de şampiyon MTG

Futbol Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Mağusa Türk Gücü oldu.

Sezonun 26’ncı hafta maçında Mağusa’da Yenicami’yi konuk eden Türk Gücü rakibini 3-3 mağlup ederek bitime 4 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mağusa’nın tarihi hisarlarındaki tıkabasa dolan Canbulat Sahası’nda şampiyonluğunu ilan eden MTG, aynı sahadaki son şampiyonluğunu 1982 yılında yaşamıştı.

Tam 38 yıl sonra Canbulat Sahası’nda yeniden şampiyonluk yaşayan MTG, lig tarihindeki 10’uncu şampiyonluğunu kazanırken, üst üste ikinci kez lig şampiyonluğunu elde etmiş oldu.