Süper Ligde 15. hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan 15. Hafta Süper Lig karşılaşmalarıyla devam edildi. Gecenin öneli karşılaşmasında Minareliköy Spor Kulübü konuk ettiği Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği’ni 11-5 skorla geçerek şampiyonluk yolunda zorlu bir engeli daha aşmış oldu.

Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

Minareliköy Spor Kulübü:11 – Cihangir Av. Atıcılık Birliği:5

Gönyeli Darts Birliği:15 – Lefkoşa Darts Birliği:1

Diamond Child Darts Derneği:1 – Gönyeli Spor Kulübü:15

Cihangir Spor Kulübü:9 – Beyarmudu Belediyesi:7

Güzelyurt Darts Birliği:6 – Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:10

KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Minareliköy Spor Kulübü 15 14 0 1 188 52 136 42

2 Gönyeli Darts Birliği 15 13 1 1 189 51 138 40

3 Gönyeli Spor Kulübü 15 12 1 2 173 67 106 37

4 Cihangir Av. Atıcılık Birliği 15 9 2 4 135 105 30 29

5 Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 15 8 1 6 113 127 -14 25

6 Cihangir Spor Kulübü 15 5 1 9 93 147 -54 16

7 Güzelyurt Darts Birliği 15 4 2 9 96 144 -48 14

8 Beyarmudu Belediyesi 15 3 1 11 100 140 -40 10

9 Lefkoşa Darts Birliği 15 1 1 13 54 186 -132 4

10 Diamond Child Darts Derneği 15 1 0 14 59 181 -122 3