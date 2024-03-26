Süper Ligde 15. hafta tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Süper Ligde 15. hafta tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Süper Ligde 15. hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan 15. Hafta Süper Lig karşılaşmalarıyla devam edildi. Gecenin öneli karşılaşmasında  Minareliköy Spor Kulübü konuk ettiği Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği’ni 11-5 skorla geçerek şampiyonluk yolunda zorlu bir engeli daha aşmış oldu.

 


Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

 

Minareliköy Spor Kulübü:11 – Cihangir Av. Atıcılık Birliği:5

Gönyeli Darts Birliği:15 – Lefkoşa Darts Birliği:1

Diamond Child Darts Derneği:1 – Gönyeli Spor Kulübü:15

Cihangir Spor Kulübü:9 – Beyarmudu Belediyesi:7

Güzelyurt Darts Birliği:6 – Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:10

 

 

KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                                                        

         TAKIM                                                                      O      G      B     M     A         Y           AV       P

1       Minareliköy Spor Kulübü                                     15     14     0     1       188     52         136      42

2       Gönyeli Darts Birliği                                              15     13     1     1       189     51         138      40

3       Gönyeli Spor Kulübü                                             15     12     1     2       173     67         106      37

4       Cihangir Av. Atıcılık Birliği                                   15     9       2     4       135     105      30        29

5       Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü                                  15     8       1     6       113     127      -14       25

6       Cihangir Spor Kulübü                                            15     5       1     9       93       147      -54       16

7       Güzelyurt Darts Birliği                                          15     4       2     9       96       144      -48       14

8       Beyarmudu Belediyesi                                         15     3       1     11     100     140      -40       10

9       Lefkoşa Darts Birliği                                              15     1       1     13     54       186      -132     4

10     Diamond Child Darts Derneği                             15     1       0     14     59       181      -122     3

 

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Tags:Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu
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