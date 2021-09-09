Spor

Süleyman Göktaş göz ameliyatı oldu

9 Eylül 2021
Süleyman Göktaş





Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş Türkiye’de göz operasyon geçirdi.

Ameliyat için İstanbul’a giden başkan Süleyman Göktaş Dünya Göz Hastanesinde  Prof. Doktor Anıl Kubaloğlu tarafından Kornea nakli operasyonu gerçekleştirildi.

Başarılı bir operasyon geçiren başkan Göktaş, Prof Doktor Anıl Kubaloğlu kontrolünde Dünya Göz Hastanesinde 3 gün tedavisine devam edilecek. Kornea nakli operasyonu geçiren Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Göktaş 11 Eylül Cumartesi adaya dönecek.



 





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9 Eylül 2021


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