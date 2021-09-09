Spor
Süleyman Göktaş göz ameliyatı oldu
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş Türkiye’de göz operasyon geçirdi.
Ameliyat için İstanbul’a giden başkan Süleyman Göktaş Dünya Göz Hastanesinde Prof. Doktor Anıl Kubaloğlu tarafından Kornea nakli operasyonu gerçekleştirildi.
Başarılı bir operasyon geçiren başkan Göktaş, Prof Doktor Anıl Kubaloğlu kontrolünde Dünya Göz Hastanesinde 3 gün tedavisine devam edilecek. Kornea nakli operasyonu geçiren Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Göktaş 11 Eylül Cumartesi adaya dönecek.