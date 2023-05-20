Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliğinde Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de 17-18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Antrenörler bilgi tazelediler

Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Semineri ilk gün B, C ve kaleci antrenörleri katılırken, ikinci gün ise teknik direktörler ve A lisanslarda katılarak seminere tamamlanmış oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliğinde gerçekleştirilen semineri tamamlanırken, teknik direktör, A lisans, B lisans, C lisans ve kaleci antrenörler sezon öncelerinde yapılan seminerde ilk kez tüm lisansa sahip teknik direktörler ev antrenörler bir araya geldi.

Üst düzey spor adamları katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi, son yıllarda en kapsamlı olarak gerçekleştirdiği Süleyman Göktaş gelişim seminerine Türk futbolunun efsane ismi imparator Fatih Terim, Türk futbolun son yıllarda yetiştirdiği çok önemli bir isim olan Türkiye Kadın A Milli Futbol Takım teknik direktörü ve TFF eğitim sorumlusu Necla Güngör Kırağası, Türkiye’den Tudor Teknik direktör Hakan Yılmaz ve Kaleci antrenörü eğitmeni Yalçın İnan yanı sıra ülkemizden çok değerli spor adamları, eğitimciler seminere katılarak değer kattı.

Fatih Terim heyecanı yaşandı

KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi yıllar sonra ilk kez yeniden kalmalı ve tüm hocaların bir araya getirildiği Süleyman Göktaş gelişim seminerine getirilen isimler ön plana çıkarken, heyecan yaratıldı. KKTFAD üyeleri ve spor camiasında büyük heyecan uyandıran Türk futbolunun efsane ismi imparator Fatih Terim’i seminere katılarak Spor Yazarı Ogün Genç Kaçmaz’ın moderatörlüğünde “Futbolun dünü, bugünü ve gelişimleriyle yarını konusunda” konuşmacı olduğu oturuma, antrenörlerin ve seminerde görevli katılımcıların dışında spor basınından ve özellikle Galatasaray taraftarının çoğunluğun çocuk ve gençlerin oluşturduğu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Fatih Terim dışında Türk futbolun son yıllarda yetiştirdiği çok önemli bir isim olan Türkiye Kadın A Milli Futbol Takım teknik direktörü ve TFF eğitim sorumlusu Necla Güngör Kırağası’da seminerin konusundaki sunumuyla öne çıkan isimlerinden olurken, Türkiye’den katılan Tudor Teknik direktör Hakan Yılmaz ve Kaleci antrenörü eğitmeni Yalçın İnan’ın konuları da ilgiyle takip edildi.

En kapsamlı seminere imza atıldı

Genel moderatörlüğü teknik direktör Mustafa Piro’nun yaptığı ve 3 gün boyunca 25 ders sunumu yapılan Süleyman Göktaş gelişim semineri son yılların en kapsamlı seminerine imza atan KKTFAD yönetimi, UEFA Tutor teknik direktör Mustafa Borataş, Spor Bilimleri Uzmanı Aysel Uçkan, GAÜ-S.B. F Dekanı UEFA Tutor Lisan teknik direktör Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, YDÜ Öğretim Görevlisi Uzman Hüseyin Güneralp, Hareket Antrenman Bilimleri Uzmanı Celal Keleş, UFÜ BESYO Öğretim Görevlisi Uzman Simay Kanan, YDÜ Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Cansın İskender, Uzman Diyetisyen (Spor Diyetisyeni) Emine Ömerağa, YDÜ S.B.F.Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazım Burgul, UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Osman Emiroğlu, YDÜ S.B.F. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ulaş Yavuz, KTFF-MHK Eğitim Sorumlusu Derviş Atakan, Eğitimci Niyazi Nizam, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, Spor ve Egzersiz Diyetisyeni Uzman Diyetisyen İsmail Dümenci, KTSYD Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Özyaşar, yüksek performanslı takım koçu Remziye Özpolili olmak üzere ülkemizin çok değerli spor adamlarını da seminere katarak, konu başlıklarını başarılı bir şekilde yapmış oldukları sunumlar sonrasında seminere katılan antrenörlerden çok önemli geri bildirim alınması yönetim adına memnuniyet yarattı. 3 gün boyunca 25 ders sunumu yapılan Süleyman Göktaş Gelişim Seminerin üçüncü ve son gününde dağıtılan sertifikalarla antrenör gelişim semineri tamamlanmış oldu.