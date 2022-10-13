Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü yürürlükte

Sulak alanlar biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan eşsiz alanlardır. Tüm canlılar suya ihtiyaç duyar ve bu yönüyle de sulak alanlar biyolojik çeşitliliğin yoğun olarak görülebildiği yerlerdir.

Ülkemizde koruma altına alınmış 34 tane sulak alan bulunmaktadır. Bunlardan Ayluga Çanakkale Göleti- Tatlısu Gölü, Engomi Tuzla Göleti- Glapsides 1 ve Glapside 2, Köprü Göleti, Mehmetçik Sulak Alanı ve Yenişehir Sulak Alanı uluslararası önemi olan sulak alanlardır. Bu alanlar birçok kuş ve diğer canlı türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanların en gözde kuş türlerinden biri de herkes tarafından sevilen Flamingolar’dır.