Kıbrıs
Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü yürürlükte
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Çevre Yasası altında çıkarılan Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü’nün hayata geçtiğini duyurdu.
Sulak alanlar biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan eşsiz alanlardır. Tüm canlılar suya ihtiyaç duyar ve bu yönüyle de sulak alanlar biyolojik çeşitliliğin yoğun olarak görülebildiği yerlerdir.
Ülkemizde koruma altına alınmış 34 tane sulak alan bulunmaktadır. Bunlardan Ayluga Çanakkale Göleti- Tatlısu Gölü, Engomi Tuzla Göleti- Glapsides 1 ve Glapside 2, Köprü Göleti, Mehmetçik Sulak Alanı ve Yenişehir Sulak Alanı uluslararası önemi olan sulak alanlardır. Bu alanlar birçok kuş ve diğer canlı türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanların en gözde kuş türlerinden biri de herkes tarafından sevilen Flamingolar’dır.
Flamingoları ayrıca Haspolat Arıtma Tesisi çevresinde bulunan havuzlarda da görmek mümkündür. An itibariyle sulak alanlarımızda Flamingolar görülmeye başlamıştır.
Phoenicopterus roseus bilimsel adıyla anılan Flamingolar, aşağı doğru kıvrılan tipik gaga şekilleriyle bilinen heybetli ve uzun ince bacaklarıyla diğer kuş türlerinden ayrılan kuşlardandır.
Tüylerindeki kırmızı renk tonları, yedikleri yiyeceklere bağlı oluşur. Sulak alanları ve sahip olduğu biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla Çevre Yasası altında çıkarılan Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü Çevre Koruma Dairesi tarafından hazırlanarak uygulamaya geçirilmiştir.