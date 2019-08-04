Sudan’da geçiş dönemi için ilk imzalar atıldı

Sudan’daki askeri yöneticiler ve muhaliflerin oluşturduğu koalisyon, anayasa deklarasyonu için ilk imzaları attı. Üzerinde uzlaşılan anayasanın deklare edilmesi için resmi imzalar 17 Ağustos’ta atılacak ve ardından geçiş hükümeti oluşturulacak.

İki taraf Cumartesi günü geçiş hükümetinin oluşumu konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Pazar günü ilk imzaların atıldığı törende Afrika Birliği’nden ve arabuluculuk yapan Etiyopya’dan temsilciler de vardı. İlk imzalar alkışlarla karşılandı. 17 Ağustos’ta Hartum’da düzenlenecek resmi imza töreninde diğer ülkelerin liderlerinin de bulunması bekleniyor.

Hemen ardından yani 18 Ağustos’ta da, üç yıllık geçiş süreci boyunca ülkeyi yönetecek olan bağımsız konseyin ilan edilmesi planlanıyor.

İmza töreninde bulunan kaynakların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, yeni Başbakan 20 Ağustos’ta, yeni Bakanlar Kurulu da 28 Ağustos’ta ilan edilecek. Bağımsız konsey ve Bakanlar Kurulu 1 Eylül’de bir araya gelerek, 3 ay içinde oluşturulacak yasama meclisi için çalışmalara başlayacak.

300 sandalyeli meclis, 3 yıl boyunca ülkeyi yönetecek. Meclisin yüzde 67’si muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden oluşacak, geri kalanı ise eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir’le ilişkisi olmayan siyasi partilerin üyeleri arasında dağıtılacak.

Sudan’da ne olmuştu?

Cumartesi sabahı, Sudan’da iktidarı ele geçiren askeri konsey ile sokak gösterileri düzenleyen muhalifler, bir geçiş yönetimi oluşturulması için uzlaştı.

Gelişmeyi Afrika Birliği Arabulucusu Mohamed Hassan Lebatt duyurdu.

Aralık ayında getirdiği kemer sıkma politikaları sokak gösterilerine yol açan Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, buna karşı düzenlenen protestoların ardından Nisan ayında bir askeri darbe ile devrilmişti.

Sudan, ülkeyi on yıllarca yöneten Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından sokak gösterileri ve çatışmalara sahne olmuştu.

Çatışmalar nedeniyle iktidarla muhalefet arasındaki görüşmeler de zaman zaman kesintiye uğramıştı.

Anlaşma metninde ne var?

Anlaşmada üç yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor.

Ülkeyi yönetecek geçici konseyin altı sivil beş generalden oluşması öngörülüyor.

Gelişmeyi duyuran Afrika Birliği Arabulucusu Lebatt, imza töreni konusundaki detayların belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Lebatt, anlaşmanın içeriğine dair başka bir bilgi vermedi.

Reuters’ın gördüğü bir anlaşma taslağında, göstericileri öldürmekle suçlanan Hızlı Destek Kuvvetleri adlı paramiliter örgüt ordunun kontrolü altına girecek.

İstihbarat birimleri ise kurulacak geçiş konseyi ve geçici bakanlar kurulu tarafından ortaklaşa yönetilecek.

39 ay sürmesi beklenen geçiş döneminde ilk 21 bir askerin başkanlık yapacağı konseye 18 ay da bir sivil liderlik edecek.

Bakanlar kurulunun başında ise demokrasi yanlısı hareketlerin aday göstereceği bir başbakan bulunacak.

Savunma ve içişleri bakanları askerler tarafından seçilecek.

Ülkede ayrıca bir de yasama özelliği olan bir yapı oluşturulacak.

Geçiş döneminin 3 yıl gibi uzun bir süreye yayılması, demokrasi yanlısı göstericiler tarafından da olumlu karşılandı.

Göstericiler, El Beşir rejiminin ülkenin derinlerine kök saldığını, özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesi için bu bağlardan kurtulmak gerektiğini ve bunun da zaman alacağını savunuyordu.