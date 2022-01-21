Sucuoğlu son seçim ziyaretini Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ne yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, Lefkoşa’da son seçim ziyaretini Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ne yaptı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Başbakan ziyarette yaptığı konuşmada, UBP’nin TMT’nin siyasi devamı olduğunu belirtti ve “Buradaki büyüklerimiz, bu ülkeyi bize armağan edenlerdir” dedi.

TMT ruhunun Kıbrıs Türkü için vazgeçilmez olduğunu belirten Başbakan, “İki eşit egemen devlet tezinin sonuna kadar arkasında duracağız” dedi.

Pazar günkü seçimin son yılların en kritik ve en önemli seçimi olacağını belirten Sucuoğlu, KKTC’de istikrarlı bir hükumet kurmak için uğraştıklarını söyledi.