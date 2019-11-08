Kıbrıs

Sucuoğlu, Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi heyetini kabul etti

8 Kasım 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi heyetini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Koordinatörü Engin Demirkan, üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniği’nin çalışmaları ve hizmetleri hakkında Sucuoğlu’na bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek, üniversitelerin çalışmalarından her zaman yararlandıklarını ifade etti.

Sucuoğlu, üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniği’nde en modern donanımların yer aldığını, hem hastalara, hem de öğrencilere en son teknolojiye sahip imkanlar sunulduğunu bizzat yerinde ziyaret ederek, gözlemlediğini belirtti. Sucuoğlu,  sağlık alanında sigortalılara yapılabilecek açılımlar konusunda da heyetle görüş alışverişinde bulundu.

Üniversitenin Güzelyurt ilçesinin gelişimi adına büyük fırsatlar yarattığını vurgulayan Sucuoğlu,   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üniversite ile her türlü iş birliğini yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.



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