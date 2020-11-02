Sucuoğlu: İçişleri ve Maliye Bakanlıkları UBP’de olacak

UBP Kurultayından birinci sırada çıkan Faiz Sucuoğlu BRT’de 14. Saat’e katılarak önemli açıklamalarda bulundu…

Kabinede yer alacakların çalışmadan korkmayan, tecrübesi-enerjisi çok yüksek olan kişiler olması gerektiğini söyleyen Sucuoğlu, “Çünkü çok hızlı tempoda çalışacak kabine düşünüyorum. Bu tempoya uyabilecekler düşünüyorum. Temponun dışında kalan devredışı kalır. Çok dinamik bir kadro olacak” dedi.

HP ile birlikte 1.5 yıllık tecrübeleri olduğunu dile getiren Sucuoğlu, “Dolayısıyla etik kurallar çerçevesinde bence önce onlarla konuşmak lazım. Olmazsa ikinci alternatif CTP’dir” diye konuştu.

Sucuoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“ÜÇ ADAYIN KABİNEDE YER ALACAĞI İLE İLGİLİ BİRŞEY KONUŞMADIK”

“Bana destek veren diğer üç adayın kabinede yer alacağı ile ilgili kendileri ile birşey konuşmadık. Kendileri ile çok daha önce yaptığımız görüşmelerde ben kazanırsam beni sen kazanırsan seni diye kendi aramızda el sıkıştık ve o şekilde ortak bir karar aldık. Sayın Taçoy’un dışındaki tüm adaylar ikinci tura kim kalırsa onunla beraber hareket etme düşüncesi doğdu. O şekilde bir karar alındı ve şuanda da o karar devam ediyor.”

“Dinamik bir kabine olmasına özen gösteriyorum. İdeal benim kafamda birşeyler var ama bunu görüşmelerin sonucu ortaya koyacak”

“ÇÖZÜM ODAKLI HÜKÜMET MODELİ”

“Krize rağmen çözüm odaklı bir hükümet modeli olacak. Seçeceğimiz bakan arkadaşlar da kucaklayıcı, çalışkan, üretken, hırslı, azimli, heyecanlı olmak zorundadır. Sıradan heyecansız bir bakanın şu an götürebileceği bir süreç değil.”

“İÇİŞLERİ VE MALİYE BAKANLIKLARI UBP’DE OLACAK”

“Olmazsa olmazımız var. Kesinlikle İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bizde olacak. 21 kişilik gücü olan partide olması gerekir.”

“Görevi alır almaz hemen görüşmelere başlayacağım. Şu anda arkadaşlar haber götürüp getiriyor. Kıbrıs’I bilirsiniz küçük yer herkes birbirini tanıyor. Gelen mesajlar olumlu, istekli ama dediğim gibi bunlar tabi çok yüzeysel şeyler. Derine inmek lazım.”

“HÜKÜMET PROGRAMINDA KIBRIS KONUSU YER ALACAK”

“Kıbrıs konusu bizim için çok önemlidir. O konuda bizim kırmızı çizgilerimiz olduğunu zaten CTP biliyor. O çerçevede masada oturulacak ve bunlar hep detaylı bir şekilde konuşulacak. Yani 4’lü de olduğu gibi herkes serbest herkes istediğini söylesin böyle birşey olmaz. Hükümet programında Kıbrıs konusu da yer alacak. Bunlar benim şu anda düşüncemdir. Hele bir yetkiyi alalım bunları çok daha detaylandırıp, sınırlandırabiliriz.”

“BAKANLAR KURULU SÖZCÜSÜ UBP’DEN OLACAK”

“Bakanlar Kurulu Sözcüsü hükümetin en büyük partisinde olacak. Doğrusu da budur.

“GÜLLÜK GÜLİSTANLIK BİR HÜKÜMET OLMAYACAĞI KESİN”

“Ateşten gömlek. Herhalde 75 76’dan sonraki ülke şu anda en zor süreçtedir. Çok çok zor bir süreç. Önümüzdeki günler daha da zor olacak onu şöyleyim. Ekonomik, pandemi olarak çok daha zor olacak. Öyle güllük, gülistanlık rahat bir hükümet olmayacağı kesin. Sıkıntılı bir süreç olacak. Belli konularda radikal kararlar almak zorunda kalacaksınız. Krizden kurtulmanın yolu belli konulşarda cesaretle krizin üzerine yürümektir.”

“İLK YAPACAĞIM TURİZM ÖRGÜTLERİ İLE BİRARAYA GELMEK”

“Kafamızda birçok plan, program var. Onları hızlı bir şekilde hükümet kurulduktan sonra yürürlüğe koymak istiyoruz. Yetkiyi alırkenden hükümete kurmadan bile ilk yapacağım şey Turizm örgütleri ile biraraya gelmek. Turizm alanında hızlı olması gereken açılımlara gideceğiz.”

“Bakanlığım döneminde hep Türkiye yetkilileri ile görüşmelere hazırlıklı olarak gittim. Bundan sonra da hep böyle olacağız. Bu iş ahbap, çavuş ile yürümez. Projen hazır olacak, ne istediğin olacak, rakamsal verilerin hazır olacak. Hep bunları alt atla koyup o şekilde tartışacaksınız. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye vereceği katkı ve tamamlayacağı projelerde bilgi ister oturup tartışma ister ve ikna ister. Bunları yapmak gerekir. Bunları da yapabilmeniz için bilgi darcığınızın dolu olması gerekir.”

“İLK ZİYARET ANKARA’YA OLACAK”

“Hükümet kurulduktan sonra ilk ziyarert Ankara’ya olacak.Ve bütün verilerle durumun ne olduğunu ortaya koyacağız. 2021 bütçesinde 3 kusur milyar bütçe açığından bahsediliyorsa bu çok ciddi bir sorundur. Dolayısıyla bu oturarak çözülecek birşey değildir. Bunun alternatif çözümlerini üreteceksiniz ki 2021 Ocak’tan itibaren insanlarımız sıkıntıya girmesin.”

“ÜLKENİN EN SON İHTİYACI BİR ERKEN SEÇİMDİR”

“Ülkenin en son ihtiyacı bir erken seçimdir. Her yol denenir demokratik bütün yollar denenir eğer olmazsa yapacak bir şey yoktur. Tabii ki bir erken seçim…”