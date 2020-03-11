Kıbrıs

“Suç işleyenlerin kurumlardan arındırılması elzem oldu”

11 Mart 2020

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, suç işleyenlerin kurumlardan arındırılmasının elzem olduğuna kaydetti.

Yazılı açıklamasında, cinsel istismarın cezasız kalamayacağını vurgulayan Turgut, önlem almayarak istismara zemin hazırlayanların, istismarı gizleyenlerin ve istismarcıyı koruyanların hak ettiği cezayı alması gerektiğini kaydetti.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, “Basına da yansıyan, toplumsal vicdanda yara açan LTL’deki soruşturmanın takipçisiyiz” dedi.




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