Girne’de hafta sonu iki kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Aytekin Yücel Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yücel’in savunması dikkat çekti

Devrim DEMİR

Narkotik ekipleri 25 Şubat tarihinde Girne’de iki kişi üzerinde ele geçirdiği 2 gram bonzai uyuşturucu madde ile ilgili yaptığı soruşturmada uyuşturucu madde sattığı tespit ettiği Aytekin Yücel’i önceki gün Mağusa’da tespit etti.

Yücel, dün sabah saatlerinde Girne Narkotik Şube ekiplerine teslim edilerek, tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Tutuklandı üzerinden uyuşturucu çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlı Aytekin Yücel’in kanunsuz uyuşturucu madde “Sentetik Cannabinoıd” “Alma ve Tasarrufu” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, Yücel’in hafta sonu Girne’de uyuşturucu ile yakalanan iki kişinin verdiği ifade doğrultusunda yakalandığını ve üzerinde yapılan aramada yarım gram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

Yapılan sorgulamada zanlının işlediği suçu kabul ettiğini belirten Bayram, soruşturmanın devam ettiğini belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yapılan tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan Yücel ise, ”Suç işlenmiştir hâkim bey itirazım yok” şeklinde kendini savundu.