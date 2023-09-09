Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışmasına katılan fotoğraflar değerlendirmeye alındı

‘Arkın Group Girne Fest 23’ kapsamında yer alan 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışmasına katılan fotoğraflar için değerlendirme yapıldı. 2 farklı kategoride (Macro ve Geniş Açı) yapılacak değerlendirme, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde, jüri üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamada, yarışmanın sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Yarışmanın değerlendirmesini yapacak jüri üyeleri Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, Hakan Onurlu, Erol Uysal, İsmail Kırmızı, Tarık izbul, Buket Özatay ve Murat Şenkul’dan oluşuyor.

1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması 2 Eylül Cumartesi günü, Kervansaray Halk Plajında gerçekleştirilmişti. Düzenlenen yarışmaya adanın Güneyi ve Kuzeyi’nden toplam 44 dalgıç katılım göstermişti.