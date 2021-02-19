Sterlin 3 yılın ardından ilk kez 1,4 dolara ulaştı

2020 yılında pandemi etkisiyle 311 yıldır en büyük daralmayı yaşayan İngiltere’nin Covid-19 aşılamasına erken başlaması ve iyi koordine olarak başarılı olması, sterlinin dolar karşısındaki değerini artırdı. Nisan 2018’den bu yana ilk kez 1.4 dolar seviyelerinden işlem gören sterlin, 2021 yılında dolar karşısında yüzde 2,3, euro karşısında da yüzde 3’ten fazla değer kazandı. Sterlin ayrıca 2021 yılında G10 ülkeleri arasında para birimi en çok değer kazanan para birimi oldu.

Geçtiğimiz yıl tarihin en büyük daralmasını yaşayan İngiltere ile ilgili birçok analist corona virüs aşılamalarının hızlanmasıyla ekonomik toparlanma öngörüyordu. Bu bağlamda Sterlin, bugün yaklaşık üç yılın ardından ilk kez dolar karşısında 1,40 dolar seviyesine ulaştı. Gün içinde yüzde 0,2 artışla dolar karşısında 1,4005 dolardan işlem gören sterlin, Nisan 2018’den bu yana dolar karşısında ilk kez 1,4 sınırını aştı.

G10 ÜLKELERİ ARASINDA BİRİNCİ

G10 ülkeleri arasında en çok artan para birimi olan sterlin, 2021 yılında dolar karşısında yüzde 2,3 değer kazandı.

AB ülkelerinin aşılama konusunda yavaş kalmasından dolayı Euro’nun değeri düşerken İngiltere’nin aşılamadaki başarısı Sterlin’in Euro karşısında yüzde 3’ten fazla değer kazanmasına neden oldu.