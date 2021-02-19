Ekonomi
Sterlin 3 yılın ardından ilk kez 1,4 dolara ulaştı
2020 yılında pandemi etkisiyle 311 yıldır en büyük daralmayı yaşayan İngiltere’nin Covid-19 aşılamasına erken başlaması ve iyi koordine olarak başarılı olması, sterlinin dolar karşısındaki değerini artırdı. Nisan 2018’den bu yana ilk kez 1.4 dolar seviyelerinden işlem gören sterlin, 2021 yılında dolar karşısında yüzde 2,3, euro karşısında da yüzde 3’ten fazla değer kazandı. Sterlin ayrıca 2021 yılında G10 ülkeleri arasında para birimi en çok değer kazanan para birimi oldu.
G10 ÜLKELERİ ARASINDA BİRİNCİ
BREXİT REFERANDUMUNUN YÜZDE 6 GERİSİNDE
İngiltere Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu’na göre sterlinin dolar karşısında değerinin daha da artacağını beklediklerini söylerken 1,4 dolar seviyesinde olan sterlinin 2016’daki Brexit referandumunun sonucunun açıklanmasından bir gün önceki seviye olan 1,486 seviyesinden hala yüzde 6 geride olduğunun altını çizdi.