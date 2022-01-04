“Stelios İki Toplumlu 2022 Yılı Ödülleri”ne başvurular başladı

Stelios İki Toplumlu 2022 Yılı Ödülleri için başvuruların bugünden itibaren başladığı açıklandı.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan “Stelios İki Toplumlu Ödülleri”nde 10 takımı oluşturan 20 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum girişimci işbirlikleri için toplam 200.000 Euro almaya hak kazanacak. Ödüller Nisan 2022 de hak sahiplerine verilecek.

Açıklamaya göre, “Başvuracak olan girişimcilerin yapmış oldukları iş birliğinin tüm adanın ekonomisine fayda sağlayacağını gösterebilmeleri” gerekiyor.

Açıklamaya göre, pandeminin yol açtığı koşullar nedeniyle başvuru süreci çoğunlukla Zoom platformu üzerinden çevrim içi yapılacak. Başvuru formu https://steliosfoundation.com.cy/ web sitesindeki ilgili linkten indirilip, tamamlanarak, [email protected] adresine e-posta ile gönderilecek.