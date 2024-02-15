Stefanu: Doğal gazın ileriye götürülmesinin en hızlı ve kolay yolu Kıbrıs sorununun çözümü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 15, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Stefanu: Doğal gazın ileriye götürülmesinin en hızlı ve kolay yolu Kıbrıs sorununun çözümü

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, doğal gazın, Kıbrıs sorununda katalizör bir rol oynamasının mümkün olduğunu ifade etti.

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun bu açıklamayı, partisinin elektrik faturalarının azaltılmasına ilişkin önerilerini sunarken yaptığını yazdı.


Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü olmaksızın doğal gazın ileriye götürülmesine izin vermeyeceği şeklindeki değerlendirmeyi yorumlayan Stefanu, doğal gazın ileriye götürülmesinin en hızlı ve kolay yolunun Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ifade etti.

Stefanu, AKEL olarak yıllardır Kıbrıs sorununun çözümünde doğal gazın katalizör bir rol oynayabileceğinden söz ettiğini de anımsattı.

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