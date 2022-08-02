St Andrews’ta genç golfcümüz Derin Akay şampiyon oldu

Golf sporunun kalbi olarak adlandırılan ve golf için çok büyük bir anlam ve öneme sahip olan St. Andrews-İskoçya’da 22 Temmuz tarihinde, 16-18 yaş grubu 50 golfcünün katıldığı The Crail Junior Open gerçekleşti.

Uluslararası niteliğe sahip turnuvada, ülkemizin golfteki genç yeteneği Derin Akay 74 gross ile şampiyon oldu ve bizleri gururlandırdı. Derin Akay, geçtiğimiz ay KKTC Federasyon takımının Silivri’de, Klassis Golf Kulübü ile yaptığı maçlarda da kadroda yer almış ve 3 gün boyunca yaptığı tüm maçları kazanıp takımına önemli bir destek sağlamıştı.