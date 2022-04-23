Dünya
Sri Lanka Başbakanı geçici hükümet taleplerini kabul etmedi
Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa protestocuların geçici bir hükümet kurma çağrılarını reddetti.
Telegraph India sitesinin haberine göre, protestocuların geçici hükümet taleplerini reddeden Rajapaksa, “Farklı politikalara sahip insanların aynı fikirde olmadığında geçici hükümetin ne anlamı var?” dedi.
Rajapaksa, “Bir anlaşma olmalı ama bu mümkün değil. Geçici hükümete ihtiyaç varsa bu yalnızca benim liderliğimde gerçekleşmeli” diye konuştu.
Ülkedeki ekonomik krize değinen Rajapaksa, “İnsanların ekonomik krizle yüzleşmeleri için sabretmeleri gerekiyor. Görüşmek istemiyorlarsa protestolara devam edebilirler” ifadesini kullandı.