Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Servet Soylu’nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Vali Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de yer aldı.

Törende konuşma yapan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Servet annemiz bu vatana millete hizmet eden bir evladı yetiştirmenin bahtiyarlığı içindedir. Sevgili Peygamber efendimizin de bir hadisinde bahsettiği gibi; ‘İnsanlar ölür ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır. Ve bu hizmetler devam ettiği sürece de hayırla yad edilirler.