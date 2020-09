Soyer: Eğitimde tüm sorunlar çözüldü!

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Hasan Soyer, eğitimdeki eksiklikleri gidermeden kolejlerin ara sınıflarına öğrenci almak için sınav yapma kararı alan Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi.

Hasan Soyer “Gündemi değişecek hamleler yaparak, toz pembe tablolar çizerek eğitimdeki yangını söndüremezsiniz!” dedi.

Açıklama şöyle:

EĞİTİMDEKİ TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ!!!

Eğitim adına hiçbir gailesi olmayan Eğitim Bakanlığı popülist yönetim anlayışına bir yenisini daha ekleyerek kolej ara sınıflarına (7,8,9 ve 10. sınıflara) öğrenci almak için sınav yapma kararı aldı. Tüm öğrencilerin cihaz eksiğini tespit eden, cihaz eksiği olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan, uzaktan eğitim sistemi çökmeyen Bakanlık şimdi kolejlerin ara sınıflarına öğrenci almak için kolları sıvadı. KİM İÇİN? HANGİ SEBEPLE? Asla aklımızdan bunun bir seçim yatırımı olduğu, beceriksizliklerin örtülmesi için yapılmış bir hamle olduğu geçmemiştir.

Sayın Bakan, okullar yangın yerine döndü, öğretmen ve idareler sizin hazırlıksızlığınız, öngörüsüzlüğünüzün yarattığı öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliğini kapatmak için gecesini gündüzüne katmışken siz hala daha popülizm yapıp bu dönemde kolej ara sınıflarına 55 öğrenci almak için sınav yapmayı planlıyorsunuz. 55 öğrencinin 22’sinin de seçim bölgeniz olan İskele’ye alınacak olması mutlaka tesadüftür.

1 Eylül’de uzaktan eğitime başladım dediniz, yalnız kaçırdığınız bir nokta var başladığınız uzaktan eğitimde öğrenciler yok. Öğrenciler eğitimin uzağında kaldılar.

Siz bir grup öğrenciyi aldınız otobüse ve uzaktan eğitim serüvenine çıktınız ancak yolda o otobüse el uzatan, beni de al diye bağıran 2500 civarında öğrenci olduğunun farkında değil misiniz?

Şu an eğitim için öncelikli olarak yapmanız gereken eğitim hakkını çaldığınız tüm öğrencilere bu hakkı vermektir, 55 öğrenciye yönelik seçim yatırımı yapmak değildir!

Nasıl ki okula giden öğrenciye sıra, sandalye, kitap verme, sağlıklı bir eğitim ortamı yaratma ödeviniz var uzaktan eğitimde de tüm öğrencilere eğitim alabilecekleri ortamı yaratmak da görevinizdir.

Mart ayından beridir söylüyoruz uzaktan eğitim yapılması durumunda öğrenci devam/devamsızlığı ile ilgili tüzük çalışması yapmanız gerekir. Siz ne diyorsunuz? Biz her türlü senaryoya çalıştık hazırız. Uzaktan eğitim başlayalı bir ay oluyor ne öğrenci, ne öğretmen, ne idareci devam/devamsızlığın nasıl olacağını bilmiyor. Bilemeyecek de. Siz tüm öğrenciye eğitim imkanı sağlamadığınız için devam/devamsızlığı da netleştiremeyeceksiniz. Netleştirmekten de hep kaçacaksınız. Uzaktan eğitim devam etmesi durumunda 12.sınıf öğrencileri ne olacak ? Sınıf geçme nasıl olacak ? Pandemi dönemi ile ilgili kazanımlar üzerinden müfredat çalışması yapılması gerekir diyoruz, siz sadece “BİZ HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ” diyorsunuz. Veliler, çocuklarının ekran karşısında kalma sürelerine isyan ediyorlar, müfredat çalışması yapmanız gerekirken siz yine biz her türlü senaryoya hazırız diyorsunuz. Bırakın senaryoları, filmleri yarattığınız sorunlara çözüm bulun, uzaktan eğitime uzak kalan öğrencilerin mağduriyetini giderin, okullardaki yangını söndürün.

Gündemi değişecek hamleler yaparak, toz pembe tablolar çizerek eğitimdeki yangını söndüremezsiniz !

Hasan SOYER

Eğitim Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)