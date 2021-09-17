Sovyet satranç oyuncusu, Netflix’e 5 milyon dolarlık dava açtı

BirGün’de yer alan habere göre, Netflix’e 5 milyon dolarlık dava açan Satranç oyuncusu Nano Gaprindashvili, yukarıdaki alıntının onun başarılarının yanlış bir sunumu olduğunu söylüyor ve 25 sayfalık dava dilekçesiyle durumu mahkemeye taşıyor.

Bahsi geçen dilekçede şöyle deniliyor:

“Gaprindashvili kadın satrancının öncüsüdür ve memleketi Gürcistan’da çok sevilen bir ikondur. Olağanüstü kariyeri boyunca birçok şampiyonluk kazandı, dünyanın en iyi erkek satranç oyuncularından bazılarını yendi ve erkekler arasında uluslararası satranç büyükustası statüsünü elde eden tarihteki ilk kadın oldu.”

Gaprindashvili’nin 25 sayfalık şikayetinde “Gaprindashvili’nin ‘erkeklerle hiç karşılaşmadığı’ iddiası, bariz bir şekilde yanlış, ayrıca son derece cinsiyetçi ve aşağılayıcı. Bu bölümün çekildiği yıl olan 1968’e kadar, aralarında Dragolyub Velimirovich, Svetozar Gligoric, Paul’un da bulunduğu o zamanın en az on Grandmaster’ı da dahil olmak üzere en az 59 erkek satranç oyuncusuna (28’i aynı anda bir oyunda) karşı yarışmıştı. Keres, Bojan Kurajica, Boris Spassky, Viswanathan Anand ve Mikhail Tal. Son üçü de kariyerleri boyunca dünya şampiyonu oldular” ifadeleri yer alıyor.

Oyuncunun hukuk firması Rufus-Isaacs Acland ise “Netflix, Gaprindashvili’nin kurgusal kahramanının Gaprindashvili de dahil olmak üzere başka hiçbir kadının yapmadığını yapmayı başarmış gibi görünmesini sağlayarak ucuz ve alaycı ‘dramı büyütmek’ amacıyla Gaprindashvili’nin başarıları hakkında yüzsüzce ve kasten yalan söyledi” açıklamasında bulundu.

Netflix’ten açıklama

Netflix tarafından geçen gün yapılan açıklamada, “Netflix, Gaprindashvili’ye ve şanlı kariyerine yalnızca son derece saygı duyuyor, ancak bu iddianın hiçbir değeri olmadığına inanıyoruz ve bunu şiddetle savunacağız” dendi.

‘Netflix, kadınlara ilham vermesi beklenen bir hikayede, bir kadını küçük düşürdü’





Gaprindaşvili’nin avukatları da şu açıklamayı yaptı:

“Netflix, dünya satrancının en üst seviyelerinde erkeklerle yarışan genç bir kadını göstererek kadınlara ilham vermesi beklenen bir hikayede, dünya sahnesinde erkeklerle aynı anda karşılaşan ve onları mağlup eden tek gerçek kadını küçük düşürdü.”