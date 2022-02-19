“Sosyal adalet kayıtlı istihdam yoluyla sağlanmalı”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tunç 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü kapsamında konuşarak, söz konusu günün Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2009 yılından bu yana dünyadaki işsizlik ve yoksulluk konularına dikkat çekebilmek ve bu yöndeki sorunlara çözüm sunabilmek için etkinliklerin gerçekleştirildiği bir farkındalık günü olduğunu kaydetti.

BM’nin her yıl bu gün için özel bir tema belirlediğini aktaran Tunç, 2022 yılı için belirlenen temanın ise “sosyal adaletin kayıtlı istihdam yolu ile sağlanması” olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Tunç, özellikle COVID-19 salgınının getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle kayıt dışı işçi ve ailelerinin sosyal adalete erişimde daha çok zorlandıkları bir süreç yaşandığını belirterek, “Kayıt dışı çalışanlar hem diğer çalışanlara göre daha az kazanç elde ediyorlar hem de sosyal güvence ve çalışma durumlarından kaynaklanan diğer hak ve hizmetlere ulaşamıyorlar” şeklinde konuştu.

Kayıt dışı çalışmanın kişinin kendi tercihi olmadığının altını çizen Tunç, bu sorunun çoğunlukla normal piyasa koşullarındaki fırsat azlığı ile bilgi ve fırsatlara erişimde kısıtlı şartların oluşmasından ötürü kaynaklandığını dile getirdi.

Tunç, pandeminin çalışma ve ekonomik hayatta birçok olumsuz değişimlere neden olduğunu belirterek, çeşitli iş kollarının kolayca kayıt dışına atılmasına da ortam yarattığını söyledi.

Kişilerin hak ve özgürlüklerden ve bunlara bağlı sosyal hizmetlerden maksimum düzeyde faydalanabilmeleri için denetimle görevli kurum ve kuruluşların proaktif davranmaları gerektiğinin de altını çizen Tunç, “Ayrıca alternatif eğitim ve sosyal programların tasarlanarak kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınabilmesi yönünde üstün çaba sarf edilmelidir” dedi.

Tunç, sosyal güvenceye ihtiyaç duyan grupların insan onuruna yaraşır şekilde yaşayabilmesi ve hakları olan güvenceden faydalanabilmeleri amacıyla pandemi dâhil tüm şartları göz önünde bulunduran istihdam ve kalkınma yaklaşımlarının hayata geçilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Anayasal bir ilke olan Sosyal Devlet ilkesinin de, devletlere bu konularda pozitif sorumluluklar yüklediğine dikkat çeken Tunç, “Devletlerin özellikle mağdur gruplar adına pozitif ayrımcılık yapması ve mağduriyetlerini giderici önlemler alması yasal görevlerindendir” ifadesini kullandı.