SOS Çocukköyü Derneği “İlkbahar Bazaar”ı pazar günü GİGEM’de

SOS Çocukköyü Derneği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde (GİGEM) pazar günü “İlkbahar Bazaarı” etkinliği yapılacak.

SOS’den yapılan açıklamaya göre, 10.00-15.00 saatleri arasında GİGEM’in arka bahçesinde halka açık olarak düzenlenecek etkinlikte, yiyecek içecek stantlarının yanı sıra farklı alanlardaki el emeği ürünler sergilenecek, çekilişler ve çocuklar için aktiviteler yapılacak.

Giriş ücretinin 50 TL olarak belirlendiği etkinlikte, katılımcıların gün boyu yapılacak çekilişlerde hediye kazanma şansı olacak. Bazaar’dan elde edilecek tüm gelir, SOS Çocukköyü Derneği’ne aktarılacak ve Dernek çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve gencin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak.