SOS Akdeniz: Ocean Viking, iki günde 623 göçmeni kurtardı

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz, son iki günde Akdeniz’de yüzlerce göçmeni kurtardıklarını bildirdi.

STK’nin cuma günkü açıklamasında, Ocean Viking gemisinin düzenlediği 15 operasyonda, perşembe itibarıyla 623 göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

Kurtarılanlardan 146’sının teknelerde aileleri yer almayan çocuklardan, 5’inin de ebeveynleriyle bulunan çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Operasyonların, İtalya’ya bağlı Lampedusa adasının güneybatısıyla Tunus kıyısı arasındaki sularda gerçekleştirildiği bildirildi.

STK, kurtarılan göçmenlerden bir kısmının Lampedusa’ya, diğerlerininse İtalya’nın başkenti Roma’nın 80 kilometre uzağındaki Civitavecchia şehrine götürüldüğü bilgisini paylaştı.

Göçmenlerin çoğunun Sudan yurttaşı olduğu belirtilirken, kurtarılanlar arasında Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Benin ve Bangladeş vatandaşlarının yer aldığı da ifade edildi.

SOS Akdeniz, göçmenlerin yaşadığı acil duruma ilişkin bilgilerin İtalyan yetkililer tarafından paylaşıldığını ve kurtarma çalışmalarına Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’na bağlı ekiplerin destek verdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre bu yıl şimdiye dek en az 1848 göçmen, Kuzey Afrika’dan İtalya ve Malta’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Geçen yıl aynı rotada yaşamını yitiren toplam göçmen sayısıysa 1417’ydi.

Yunanistan’a bağlı Mora Yarımadası’nda yer alan Pilos kasabası açıklarında 14 Haziran’da yaşanan faciada da 82 göçmen hayatını kaybetmişti.

Akdeniz’deki en büyük göçmen trajedilerinden biri olarak kayda geçen olayda, en az 700 kişinin bulunduğu tekneden kurtarılan 104 göçmenden 47’sinin Suriye, 43’ünün Mısır, 12’sinin Pakistan ve ikisinin Filistin yurttaşı olduğunu açıklanmıştı.

Öte yandan İspanya merkezli El Pais gazetesi, Lighthouse Reports, Reporters United, Monitor, SIRAJ ve Der Spiegel’la ortak yürütülen araştırma sonucunda, 9 Haziran’da Libya’nın Tobruk limanından hareket eden gemideki insan kaçakçılarının, Halife Hafter’le bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

Araştırmada, Libya’nın doğusunda insan kaçakçılığı faaliyeti yürüten bu grupların Hafter ailesi tarafından korunduğu iddia edilmişti.