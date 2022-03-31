Sonüstün: Birleşik Kıbrıs Partisi, yarın yapılacak olan eyleme katılacak

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, Sendikaların ortak eylem kararı ile yapılacak ve hükümet ettiğini iddia edenlerin yapmış olduğu zamların protesto edileceği yarınki eyleme katılarak desteğini belirtti.

“Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, toplumumuzu açlığa terk ederek, kime hizmet ettiklerini bir kez daha göstermiştir” diyen Sonüstün, her Allahın günü başta temel gıda maddeleri olmak üzere Elektrikten Gaza, Ekmekten Suya zam yaparak bütçeyi denkleştirmeyi hedefleyen hükümet, artık bilmelidir ki bu gidiş sosyal patlamaları da beraberinde getirecektir.

Toplumun sırtında büyük bir kambur olan siyasi müşavirliklere, her gün bir yenisini ekleyerek yandaş kişileri ödüllendiren ve onlara kaynak bulan hükümet ekonomik ve siyasi sorumluluklarından kaçamaz. Hayatı yaşanmaz kılan ve zam furyası ile herkesin ekmeğine göz diken hükümet, bundan sonra yaşanacakların da sorumlusu olacaktır.

Sonüstün, bu gidişin toplumu felakete sürüklemenin önünü açacağını ve ekonomik mücadelenin siyasi mücadeleden ayrı tutulamayacağını ve taleplerin sadece ekonomik olmayıp siyasi özgürlüklerin de beraber talep edilmesi gerektiğini belirtti.

“Yarınki eylem, Ekonomik ve Siyasi taleplerimizin sesi olacak” diyen Sonüstün, tüm Sendikalara dayanışmasını yineledi.