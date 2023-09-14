Sonbahar depresyonuyla baş etmek için 5 öneri

Mevsim geçişlerindeki hava değişimi insanların psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Yorgunluk sanılan durum ise depresyon belirtisi olabilir.

Bazı insanlar sonbahar mevsimi geldiğinde kendisini mutsuz, keyifsiz, sinirli, gergin, motivasyonu azalmış, moralsiz, halsiz, yorgun, bitkin hisseder. Çoğu zaman sıradan bir bunalım gibi algılanan bu durum, genetik yatkınlığı olan bireylerde gündüzün kısalmasının yarattığı beyin melatonin dengesizliğiyle oluşur. Dünyada en sık, kışın gündüzün çok azaldığı İskandinav ülkelerinde görülür. Amerika’da on milyonu aşkın kişinin her sene sonbahar depresyonuna yakalandığı bildirilmiştir. Kadınlarda erkeklerden dört kat daha fazla görülen sonbahar depresyonu en sık 17-25 yaşları arasında görülür. Bu yaşlar dikkat edilirse akademik ve meslekî yönden en aktif olunması gereken yaşlardır.

İşte sonbahar depresyonuna iyi gelebilecek öneriler…

1- UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN Düzenli bir uyku günün ritmini tutturmak için önemlidir. Fizyolojik olarak da sizi dinç tutacağı için kendinize uyku rutini oluşturun. Aynı saatte uyuyup uyanın, uykunuzun bölünmemesine dikkat edin. 2- YÜRÜYÜŞE ÇIKIN Yürüyüş ya da spor yapmak mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salınımını artırır. Bu sebeple özellikle mevsim geçişlerinde açık havada yapacağınız yürüyüşler sizi daha iyi hissettirebilir. 3- GÜN IŞIĞINDAN YARARLANIN Güneşe çıkmak iyi hissetmenize yardım eder. Bu sebeple özellikle mevsim geçişlerinde gün ışığından yararlanmak, güneşli havalarda dışarıda vakit geçirmek depresyonu hafifletmede etkili olacaktır. 4- SOSYALLEŞİN Bu dönemlerde stres seviyenizi minimuma indirmeye çalışın. Çünkü kaygı ve stres, mevsim geçişi sebebiyle değişen duygu durumunu depresyona çevirebilir. Bu nedenle aileniz, arkadaşlarınız ya da sevdiklerinizle vakit geçirin. Sevdiğiniz türden etkinlikler planlayın. 5- YENİ UĞRAŞLAR EDİNİN Mevsim geçişi nedeniyle oluşan depresyondan kurtulmak için yapabileceğiniz bir diğer şey de kendinize yeni bir hobi edinmektir. Yeni bir şeyle uğraşmak, dikkatinizi dağıtacaktır.